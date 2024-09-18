Свердловский Уполномоченный принял участие в Неделе приемов граждан по вопросам правовой поддержки граждан

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх в рамках Недели приемов граждан по вопросам правовой поддержки граждан, проводимых Центральной, Региональными общественными приемными Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и местными общественными приемными Партии, 12 сентября 2024 года провела прием субъектов предпринимательской деятельности в Региональной общественной приемной в Свердловской области.