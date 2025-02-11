Через сколько можно продать машину без налога

Продажа автомобиля без уплаты налога зависит от срока владения транспортным средством. Согласно российскому законодательству, если автомобиль находился в собственности три года и более, то при его продаже налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не взимается.
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