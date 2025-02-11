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CAR

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Через сколько можно продать машину без налога

Через сколько можно продать машину без налога

Продажа автомобиля без уплаты налога зависит от срока владения транспортным средством. Согласно российскому законодательству, если автомобиль находился в собственности три года и более, то при его продаже налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не взимается.

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