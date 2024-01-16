С активистами ТОСов обсуждают вопросы уборки частного сектора от снега

С активистами ТОСов обсуждают вопросы уборки частного сектора от снегаПо поручению главы города Иванова Владимира Шарыпова продолжается обсуждение с активистами территориального общественного самоуправления порядка расчистки от снега улиц частного сектора.
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