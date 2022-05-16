В мэрии рассказали, когда в Петрозаводске отключат отопление

16 мая на планерке в мэрии рассказали о планах по летнему отключению домов от тепла. В середине мая по традиции у петрозаводчан возникает вопрос – когда планируется отключение домов от тепла? Эти вопросы поступают в том числе в мэрию города.
16 мая на планерке в мэрии рассказали о планах по летнему отключению домов от тепла. В середине мая по традиции у петрозаводчан возникает вопрос – когда планируется отключение домов от тепла? Эти вопросы поступают в том числе в мэрию города.
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