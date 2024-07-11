Занятия на площадках Мосгорнаследия пройдут в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» посетители площадок Мосгорнаследия смогут отправиться на тематические экскурсии, научиться делать звезды из бумажной лозы, освоить технику оригами, создать модель одного из исторических памятников архитектуры.
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