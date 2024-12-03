Путешествуем по Балтике на пароме в бюджетной каюте

Путешествие на ночном пароме – что-то здесь напоминает романтику. А как обстоит все на самом деле, если вам, например, нужно отправиться морем в Норвегию из Дании? Переправа будет проходить на судне под гордым названием Crown Seaways, что в переводе означает «морской путь короны».
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