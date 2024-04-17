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Автоэксперт Сажин: Самокатчикам нужно выдавать права и при любом нарушении лишать

Автоэксперт Сажин: Самокатчикам нужно выдавать права и при любом нарушении лишать

С появлением электросамокатов, улицы городов стали более живописными и мобильными, но с этими транспортными средствами пришли и новые проблемы.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Ну, так сеньоре эксперто, голубчико, - у кого водительское удостоверение, тому марш на проезжую часть к машинкам, сильвупле. Тротуар для пешеходов, там общий скоростной режим и секторность внимания каждого субъекта движения соответственно инфраструктурным и объектным возможностям. Чем виноваты пешеходы, что у самоката малипусенькие колесята и самокат не может в дорожные неровности или там через трамвайные пути??  Раз не существует сети велодорог, возможностей только две: тротуар и проезжая часть. На тротуаре самокатчик угрожает пешеходам, следственно, ему там не место. На проезжей части ему угрожает автотранспорт? - это его проблемы. Либо пусть ходит пешком. по тротуару.
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