Автоэксперт Сажин: Самокатчикам нужно выдавать права и при любом нарушении лишать

Виктор Луговой

Ну, так сеньоре эксперто, голубчико, - у кого водительское удостоверение, тому марш на проезжую часть к машинкам, сильвупле. Тротуар для пешеходов, там общий скоростной режим и секторность внимания каждого субъекта движения соответственно инфраструктурным и объектным возможностям. Чем виноваты пешеходы, что у самоката малипусенькие колесята и самокат не может в дорожные неровности или там через трамвайные пути?? Раз не существует сети велодорог, возможностей только две: тротуар и проезжая часть. На тротуаре самокатчик угрожает пешеходам, следственно, ему там не место. На проезжей части ему угрожает автотранспорт? - это его проблемы. Либо пусть ходит пешком. по тротуару.