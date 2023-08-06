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Балицкий: группа военных Украины при поддержке артиллерии попыталась атаковать позиции РФ в районе Старомайорского, разгорелся бой

Балицкий: группа военных Украины при поддержке артиллерии попыталась атаковать позиции РФ в районе Старомайорского, разгорелся бой

Группа украинских военнослужащих при поддержке артиллерии попыталась атаковать позиции Российской Федерации в районе Старомайорского, разгорелся бой.

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