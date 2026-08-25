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Царьград

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Астроном рассказал, как москвичи увидят частичное затмение 28 августа

Астроном рассказал, как москвичи увидят частичное затмение 28 августа

Жители Москвы 28 августа смогут наблюдать только полутеневую фазу лунного затмения. По словам лектора Ярослава Турилова, лучшее наблюдение будет у жителей Калининградской области, где Луна уйдёт за горизонт в 05:27.

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