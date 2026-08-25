Астроном рассказал, как москвичи увидят частичное затмение 28 августа

Жители Москвы 28 августа смогут наблюдать только полутеневую фазу лунного затмения. По словам лектора Ярослава Турилова, лучшее наблюдение будет у жителей Калининградской области, где Луна уйдёт за горизонт в 05:27.
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