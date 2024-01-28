Сенатор Мухаметшин рассказал, для чего нужен консульский учет

Данные, полученные при консульском учете, используют для помощи гражданам России за рубежом. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам, экс-посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин.