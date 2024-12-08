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Это ловушка! Тысяча Зеленского - приманка для ловли уклонистов

Это ловушка! Тысяча Зеленского - приманка для ловли уклонистов

На Украине стартовала акция, получившая в народе название «Вовина тысяча», в рамках которой каждый гражданин может подать заявку на получение 1000 гривен (в перерасчете — примерно 2600 рублей).

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