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The Conversation: морские водоросли помогут защититься от деменции

The Conversation: морские водоросли помогут защититься от деменции

Продукты растительного происхождения и морские водоросли богаты полифенолами. Ученые изучают их влияние на здоровье человека уже более 100 лет, а употребление такой пищи может защитить от болезней сердца и деменции.

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