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Военные новости ★ сводки СВО

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Марко Рубио: президент Трамп не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие

Марко Рубио: президент Трамп не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

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