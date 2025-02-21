Марко Рубио: президент Трамп не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.
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Марко Рубио: президент Трамп не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.
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