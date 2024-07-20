Компрессионный трикотаж при варикозе — как правильно выбрать и носить?

Компрессионный трикотаж — важное средство для профилактики и замедления прогрессирования варикоза. И просто незаменимое при восстановлении после эндовенозной лазерной облитерации, флебэктомии и других процедур по удалению варикозно расширенных вен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии