ТАСС: в отель с дипломатами РФ в Нигере пытались попасть вооруженные люди

Вооруженные люди пытались попасть в гостиницу Bravia в столице Нигера Ниамее, когда внутри были российские дипломаты, приехавшие на первую сессию парламента стран Конфедерации государств Сахеля (АГС).
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