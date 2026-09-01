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Регион 29

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В Архангельске после полутора лет ремонта открылась школа № 93

В Архангельске 1 сентября учебный год начался для 37 тысяч школьников в 52 школах. Для жителей Лахтинского шоссе главным событием Дня знаний стало возвращение в обновленное здание школы № 93.

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