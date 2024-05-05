BASR: на фресках из древнего храма в Хорсабаде было зашифровано имя царя Саргона II

Историки Тринити-колледжа в ирландском Дублине сумели расшифровать древний ассирийский «ребус». Они выяснили, что на фресках, которые были обнаружены 2700-летнем храме в Ираке, зашифровано имя царя Саргона II.
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