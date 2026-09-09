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Главное за ночь и утро 9 сентября: БПЛА на Кубани и закрытые аэропорты

Главное за ночь и утро 9 сентября: БПЛА на Кубани и закрытые аэропорты

За ночь и на утро 9 сентября главными событиями стали атака беспилотников ВСУ на Краснодарский край, ограничения в четырех российских аэропортах и природные пожары в Челябинской области.

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