Китайская SMIC почти догнала Samsung. Компания показала наибольший рост выручки среди лидеров рынка производства микросхем

TSMC далеко впереди всех Китайский гигант SMIC обошёл всех лидеров рынка по производству полупроводников по показателю роста выручки во втором квартале текущего года.
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