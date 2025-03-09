Харьков, Одесса и Николаев в составе России - карта уже нарисована. Почему так важно освободить эти территории? Потому что без выхода по суше к Приднестровью мы получим новую горячую точку, которая будет разожжена, к примеру, той же Молдавией, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.