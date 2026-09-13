Сон по 3,5 часа, прощай семья и привет язва: 23-летний парень заработал $35 млн, но есть нюанс

В сети вовсю обсуждают откровения молодого мультимиллионера Эмиля Барра. Парень знатно прошелся по любителям «баланса между работой и личной жизнью», выкатив суровую формулу успеха: в 20 лет ты должен слать к черту вообще всё, что не приносит деньги, чтобы в 40 лет иметь возможность покупать всё, что видишь.
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