Сон по 3,5 часа, прощай семья и привет язва: 23-летний парень заработал $35 млн, но есть нюанс

В сети вовсю обсуждают откровения молодого мультимиллионера Эмиля Барра. Парень знатно прошелся по любителям «баланса между работой и личной жизнью», выкатив суровую формулу успеха: в 20 лет ты должен слать к черту вообще всё, что не приносит деньги, чтобы в 40 лет иметь возможность покупать всё, что видишь.