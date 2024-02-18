Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Тверской театр дал в Москве спектакль в поддержку участников СВО

Тверской театр дал в Москве спектакль в поддержку участников СВО

В рамках всероссийского проекта «Поет Россия Армии Победу» Тверской академический театр драмы показал 17 февраля на сцене Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) театральную версию поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин».

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