Рябков: время односторонних уступок России по Украине осталось в прошлом

Россия готова вести переговоры по Украине только на взаимовыгодных условиях. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» предупредил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, подчеркнув, что страна больше не согласится на односторонние уступки.
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