В Татарстан прибыл трофей «Игр будущего», первой остановкой стал Иннополис. Вместе со студентами Университета Иннополис, мэр Руслан Шагалеев поприветствовал кортеж, который привез главный приз из Нижнего Новгорода.
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