Результаты анализов на вирус Эбола у госпитализированного пациента – отрицательные

Министерство здравоохранения сообщает, что получены отрицательные результаты анализов на вирус Эбола у пациента, который был госпитализирован в связи с подозрением на это заболевание.
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