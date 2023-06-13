Байден: Противодействие спецоперации РФ и конкуренция с КНР — главные вызовы для США

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что одними из основных угроз для Вашингтона является российская спецоперация на Украине и конкуренция с КНР.
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