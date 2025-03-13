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ЕС по требованию Венгрии исключил из списка санкций трех граждан России

ЕС по требованию Венгрии исключил из списка санкций трех граждан России

Процедуру продления персональных санкций против ряда граждан России после исключения из списка трех фамилий, как того требовала Венгрия, запустили в Евросоюзе, 13 марта со ссылкой на информированные источники передает Блумберг.

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