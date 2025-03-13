ЕС по требованию Венгрии исключил из списка санкций трех граждан России

Процедуру продления персональных санкций против ряда граждан России после исключения из списка трех фамилий, как того требовала Венгрия, запустили в Евросоюзе, 13 марта со ссылкой на информированные источники передает Блумберг.
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