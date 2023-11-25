В Казахстане Салтанат Нукенову до смерти избил супруг Куандык Бишимбаев — что известно о трагедии

9 ноября Салтанат Нукенова отметила свой последний день рождения и погибла от рук мужа-тирана. В Казахстане ведется расследование по делу об убийстве молодой женщины по имени Салтанат Нукенова, которая стала жертвой жестокости своего мужа, бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.