В Казахстане Салтанат Нукенову до смерти избил супруг Куандык Бишимбаев — что известно о трагедии

9 ноября Салтанат Нукенова отметила свой последний день рождения и погибла от рук мужа-тирана. В Казахстане ведется расследование по делу об убийстве молодой женщины по имени Салтанат Нукенова, которая стала жертвой жестокости своего мужа, бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.
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