Замком батальона прибыл в отпуск в Братск и рассказал о происходящем на передовой

В Братске регулярно проходят встречи с военными, которые защищают страну в зоне боевых действий. Заместитель командира батальона с позывным «Граф» прибыл в отпуск с зоны СВО и рассказал о происходящем на передовой мэру Братска Сергею Серебренникову.