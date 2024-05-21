Замком батальона прибыл в отпуск в Братск и рассказал о происходящем на передовой

В Братске регулярно проходят встречи с военными, которые защищают страну в зоне боевых действий. Заместитель командира батальона с позывным «Граф» прибыл в отпуск с зоны СВО и рассказал о происходящем на передовой мэру Братска Сергею Серебренникову.
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