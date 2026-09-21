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«Яндекс Фабрика» впервые сняла анимационный сериал со своими игрушками

«Яндекс Фабрика» впервые сняла анимационный сериал со своими игрушками

«Кинопоиск» и «Яндекс Фабрика» создали оригинальный детский анимационный сериал «Плюшвиль» — по мотивам линейки плюшевых игрушек Junion, рассказали AdIndex в пресс-службе.

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