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  • ninikooo Митусова
    Конечно написать/ пусть проверят, кто там « правит бал»?! Не пора ли господам не лесоповал?!Хохлопидоры нажал...
  • Андрей
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  • edward5968
    У ТЕБЯ САМОЙ ТО ДЕТИ ЕСТЬ ?Четверо 16-17-лет...

На Украине готовится новая волна мобилизации

На Украине готовится новая волна мобилизации

Согласно приказу Минобороны, все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, должны повторно пройти медкомиссию до 4 февраля 2025 года.

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