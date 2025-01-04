На Украине готовится новая волна мобилизации

Согласно приказу Минобороны, все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, должны повторно пройти медкомиссию до 4 февраля 2025 года.
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