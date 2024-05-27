Пассажиры задаются вопросом, для чего в наших маршрутках не информативное информационное табло, тем более с информацией, актуальной на 2020 год? СОГЛАСНЫ? - 👍 НЕ СОГЛАСНЫ? - 👎.
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Пассажиры задаются вопросом, для чего в наших маршрутках не информативное информационное табло, тем более с информацией, актуальной на 2020 год? СОГЛАСНЫ? - 👍 НЕ СОГЛАСНЫ? - 👎.