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Фантастические твари — Прозрачные животные, в существование которых верится с трудом

Фантастические твари — Прозрачные животные, в существование которых верится с трудом

Эти животные почти достигли невидимости, ведь кожа у многих из них прозрачная. Для чего им это нужно? Как правило, если животное не защищено острыми зубами, токсичным секретом, умением очень быстро двигаться или малым размером, ему приходится прибегать к маскировке.

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