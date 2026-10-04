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Грибной сезон продолжается. Что находят в лесах Алтайского края в октябре

Грибной сезон продолжается. Что находят в лесах Алтайского края в октябре

Несмотря на наступление октября, грибники в Алтайском крае пока не спешат закрывать сезон Фото: vk.

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