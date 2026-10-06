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За рулем

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Эти ошибки часто допускают при самостоятельном оформлении ОСАГО на месте ДТП

Эти ошибки часто допускают при самостоятельном оформлении ОСАГО на месте ДТП

Оформление ДТП по европротоколу в рамках ОСАГО – история, где любая мелочь оборачивается потерянными деньгами.

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