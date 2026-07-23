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Отряд «Вега» изолировал район боевых действий вблизи Белицкого

Отряд «Вега» изолировал район боевых действий вблизи Белицкого

Военнослужащие расчётов разведывательных и ударных дронов отряда «Вега» соединения специального назначения группировки войск «Центр» провели операцию по изоляции района боевых действий вблизи населённого пункта Белицкое в Донецкой Народной Республике .

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