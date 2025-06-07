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China Times: роботы перенесли исторический жилой комплекс весом 7500 т в Шанхае

China Times: роботы перенесли исторический жилой комплекс весом 7500 т в Шанхае

www.globallookpress.com/Olga Sokolova/Russian Look Свыше 400 роботов перенесли на прежнее место временно перемещенные из-за подземных строительных работ здания исторического жилого комплекса в китайском Шанхае.

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