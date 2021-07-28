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Полиция пресекла подделку справок о вакцинации в Симферополе

Полиция пресекла подделку справок о вакцинации в Симферополе

Преступная группа занималась подделкой сертификатов о вакцинации от коронавируса в крымской столице. В МВД по Крыму уточнили, что преступники с марта по апрель этого года выдали пять поддельных документов о прививке препаратом «Гам-КОВИД-Вак».

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