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В Москве по итогам 2024-го число сделок на рынке строящегося жилья упало на 25%

В Москве по итогам 2024-го число сделок на рынке строящегося жилья упало на 25%

По итогам 2024 года число сделок на рынке жилой недвижимости в Москве сократилось. По подсчетам аналитиков «Метриум» на основе данных Росреестра Москвы, количество сделок на рынке строящегося жилья снизилось на 25%, готовых квартир — на 16%.

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