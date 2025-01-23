В Москве по итогам 2024-го число сделок на рынке строящегося жилья упало на 25%

По итогам 2024 года число сделок на рынке жилой недвижимости в Москве сократилось. По подсчетам аналитиков «Метриум» на основе данных Росреестра Москвы, количество сделок на рынке строящегося жилья снизилось на 25%, готовых квартир — на 16%.