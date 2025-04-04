Дмитриев: между Россией и США существует огромные возможности для диалога

Гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по окончании встреч в Вашингтоне с представителями администрации Дональда Трампа заявил, что между Россией и США существуют очень большие возможности для диалога и сотрудничества.