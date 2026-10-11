Quote Of The Day By Clint Eastwood: 'There's A Rebel Lying Deep In My Soul. Anytime Anybody Tells Me...'

The legendary Rawhide star talks about marching to the beat of his own drum and his complete lack of interest in any type of conformity.
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