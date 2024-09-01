Во Владимире проходят тренировки спасателей и пилотов по десантированию

В совместных тренировках во Владимирской области принимают участие более ста спасателей-десантников из ЦСООР «Лидер», Центроспаса, Ногинского СЦ МЧС России, ДОСААФ России, а также летные экипажи Жуковского и Северо-западного АСЦ ведомства.