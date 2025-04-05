Гороскоп с 7 по 13 апреля 2025: не поддавайтесь искушению

Возрастает риск погрузиться в меланхолию, поддаться вредным привычкам или уступить искушениямНа этой неделе Меркурий завершает ретроградное движение, но его положение остается сложным, так как он продолжает находиться в знаке падения — Рыбах.
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