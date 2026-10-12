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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуан Диас: «У «Зенита» в России статус «Реала» или «Барселоны». Там много классных игроков, Глушенков и Энрике – гении»

Хуан Диас Кинта сравнил « Зенит » с « Реалом » и «Барселоной». «Родина» победила «Зенит» благодаря совместной упорной работе тренера и игроков.

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