Аргументы недели

97 487 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Степанова
    верить им -себя обманутьПутин заявил, что...
  • Евгений Ильичев
    А какими обменялись подарками? А где первые леди - высший класс, низшая раса? А что пили за дружбу стран и народов, к...Байден заявил, чт...
  • Виталий
    Без поддержки они бы так долго не продержалисьПутин заявил, что...

Доктор медицинских наук Жемчугов рассказал о мерах предосторожности в связи с сезоном клещей

Доктор медицинских наук Жемчугов рассказал о мерах предосторожности в связи с сезоном клещей

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в рамках разговора с журналистами сообщил, какие меры предосторожности следует соблюдать в связи с сезоном клещей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх