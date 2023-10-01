Мне тут вчера, после статьи об Америке, некоторые пытались ехидничать, что я новый Михаил Леонтьев.На самом деле я гораздо круче Леонтьева.
Ни доллара для украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
paraskovia ekcuzidi
На конец то проснулись, пусть сами разбираются , а не надеются ни на Американцев и Европейцев.
Ответить
1 д.
Алексей Васильев
Ну, если у США нет денег для собственного МЧС, то это уже даже не забавно. Это начинает пугать. На что еще у них денег нет? На нормальную эксплуатацию АЭС? Или еще на что столь же интересное?
Ответить
1 д.
zn
zygmund nedialkow
Украинцы могут остаться без соц выплат.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии