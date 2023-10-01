Ни доллара для украины

На конец то проснулись, пусть сами разбираются , а не надеются ни на Американцев и Европейцев.

Алексей Васильев

Ну, если у США нет денег для собственного МЧС, то это уже даже не забавно. Это начинает пугать. На что еще у них денег нет? На нормальную эксплуатацию АЭС? Или еще на что столь же интересное?