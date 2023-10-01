Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Ни доллара для украины

Ни доллара для украины

Мне тут вчера, после статьи об Америке, некоторые пытались ехидничать, что я новый Михаил Леонтьев.На самом деле я гораздо круче Леонтьева.

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Комментарии
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paraskovia ekcuzidi
На конец то проснулись, пусть  сами разбираются , а не надеются  ни на Американцев и Европейцев.
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1 д.
Алексей Васильев
Ну, если у США нет денег для собственного МЧС, то это уже даже не забавно. Это начинает пугать. На что еще у них денег нет? На нормальную эксплуатацию АЭС?  Или еще на что столь же интересное?
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1 д.
zn
zygmund nedialkow
Украинцы могут остаться без соц выплат.
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19 час.

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