“Almost from the moment James Talarico became the Democratic Senate nominee in Texas, the Republicans have circulated ads and attacks suggesting that he is not man enough, not Christian enough, not carnivorous enough — not Texan enough — to flip a conservative seat,” the New York Times reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым