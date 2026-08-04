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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ипсвич» за 16+3 млн фунтов купил хавбека «Бернли» Флорентину

Полузащитник « Бернли »  Флорентину продолжит карьеру в «Ипсвиче». Клуб АПЛ подписал 26-летнего португальского хавбека из команды Чемпионшипа за 16 миллионов фунтов.

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