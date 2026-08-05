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Феллеринг выигрывает пятый этап, а Ройссер сохраняет жёлтый цвет

Источник изображения, Getty Images Автор Мэтт Уорвик Старший журналист BBC Sport Опубликовано 1 час назад Деми Воллеринг выиграла пятый этап Tour de France Femmes после победы в спринте над обладателем желтой майки Марленом Ройссером.

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