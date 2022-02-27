Стэн Ван Ганди: «Никс» уверены, что все в лиге хотят за них играть. Это не так»

Бывший главный тренер «Нового Орлеана» Стэн Ван Ганди, комментируя слухи о возможном переходе Зайона Уильямсона в «Нью-Йорк», заявил, что игроки НБА не хотят играть за «Никс».
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- Веснина и Калинская выступили против военных действий на Украине
- «С ужасом думаю, что ждет нас и наших детей в таком мире». Хореограф Железняков о ситуации на Украине
Свежие комментарии