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Стэн Ван Ганди: «Никс» уверены, что все в лиге хотят за них играть. Это не так»

Бывший главный тренер «Нового Орлеана» Стэн Ван Ганди, комментируя слухи о возможном переходе Зайона Уильямсона в «Нью-Йорк», заявил, что игроки НБА не хотят играть за «Никс».

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